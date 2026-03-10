Рейтинг@Mail.ru
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
16:27 10.03.2026
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обеспокоен отсутствием совместного плана по скорейшему разрешению ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана

Мерц обеспокоен отсутствием общего плана по разрешению ситуации вокруг Ирана

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обеспокоен отсутствием совместного плана по скорейшему разрешению ситуации вокруг Ирана.
"США и Израиль уже больше недели ведут войну против Ирана. Мы разделяем многие из их целей, но с каждым днём конфликта возникает всё больше вопросов. Больше всего нас тревожит, что очевидно отсутствует совместный план по скорейшему завершению этого конфликта. На данный момент мы наблюдаем опасную эскалацию... Германия и Европа не заинтересованы в бесконечной войне", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа
Вчера, 02:25
Он отметил, что миру необходим стабильный и жизнеспособный Иран как часть региональной системы мира и безопасности.
"Мы активно работаем над достижением этой цели вместе с нашими партнёрами, в том числе в Евросоюзе. Мы ведём переговоры с Израилем и США, а также с европейскими странами и НАТО, и с нашими региональными союзниками", - подчеркнул канцлер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
Вчера, 08:00
 
