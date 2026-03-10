https://ria.ru/20260310/merts-2079736083.html
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обеспокоен отсутствием совместного плана по скорейшему разрешению ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
Мерц обеспокоен отсутствием плана по разрешению ситуации вокруг Ирана
Мерц обеспокоен отсутствием общего плана по разрешению ситуации вокруг Ирана