https://ria.ru/20260310/mchs-2079812608.html
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС - РИА Новости, 10.03.2026
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС
Водолазы центрального государственного аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС России привлечены к поиску пропавших четыре дня назад троих подростков в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:45:00+03:00
2026-03-10T22:45:00+03:00
2026-03-10T22:45:00+03:00
происшествия
звенигород
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079784574.html
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079738554.html
звенигород
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, звенигород, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас
Происшествия, Звенигород, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС
РИА Новости: к поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водолазы центрального государственного аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС России привлечены к поиску пропавших четыре дня назад троих подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка министерства.
"Приняты меры по увеличению группировки водолазных групп, к поиску привлечены водолазы аэромобильного спасательного отряда "Центроспас
", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что всего в ходе поисков обследовано более 19,4 километра акватории Москвы-реки. Пробурено свыше 200 технических отверстий для работы водолазов. Оборудованы, кроме того, четыре майны для спуска водолазных групп.
"Проведена гидроакустика рельефа дна, зона поиска расширена вверх по течению. Оперативный штаб задействует все доступные силы и средства. Поиск продолжается", - резюмирует главное управление.
По данным регионального главка МЧС
, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.