К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водолазы центрального государственного аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС России привлечены к поиску пропавших четыре дня назад троих подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка министерства.

В ведомстве напомнили, что всего в ходе поисков обследовано более 19,4 километра акватории Москвы-реки. Пробурено свыше 200 технических отверстий для работы водолазов. Оборудованы, кроме того, четыре майны для спуска водолазных групп.