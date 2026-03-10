Рейтинг@Mail.ru
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/mchs-2079812608.html
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС - РИА Новости, 10.03.2026
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС
Водолазы центрального государственного аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС России привлечены к поиску пропавших четыре дня назад троих подростков в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:45:00+03:00
2026-03-10T22:45:00+03:00
происшествия
звенигород
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079784574.html
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079738554.html
звенигород
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, звенигород, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас
Происшествия, Звенигород, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас
К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС

РИА Новости: к поиску пропавших в Звенигороде детей привлекли водолазов МЧС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водолазы центрального государственного аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС России привлечены к поиску пропавших четыре дня назад троих подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка министерства.
"Приняты меры по увеличению группировки водолазных групп, к поиску привлечены водолазы аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", - говорится в сообщении.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей
Вчера, 19:15
В ведомстве напомнили, что всего в ходе поисков обследовано более 19,4 километра акватории Москвы-реки. Пробурено свыше 200 технических отверстий для работы водолазов. Оборудованы, кроме того, четыре майны для спуска водолазных групп.
"Проведена гидроакустика рельефа дна, зона поиска расширена вверх по течению. Оперативный штаб задействует все доступные силы и средства. Поиск продолжается", - резюмирует главное управление.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияЗвенигородРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Центроспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала