В МЧС рассказали о поисках троих подростков, пропавших в Звенигороде
2026-03-10T10:37:00+03:00
2026-03-10T10:37:00+03:00
2026-03-10T10:42:00+03:00
происшествия
звенигород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели в ходе поиска троих пропавших в Звенигороде подростков обследовали более 19 километров акватории Москвы-реки, для обследования дна и подледного пространства применяется специальное гидролокационное оборудование, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Общая протяженность обследованной акватории составила 19 400 метров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для детального обследования дна и подледного пространства применяется специализированное гидролокационное оборудование.
"Оперативный штаб расширил зону поисков, проведена гидроакустика водного рельефа вверх по течению. Для работы водолазных групп оборудовано четыре майны, пробурено более 200 технических отверстий. Продолжается сканирование дна эхолотами", - отмечается в сообщении.