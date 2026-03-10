В МЧС рассказали о поисках троих подростков, пропавших в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели в ходе поиска троих пропавших в Звенигороде подростков обследовали более 19 километров акватории Москвы-реки, для обследования дна и подледного пространства применяется специальное гидролокационное оборудование, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Общая протяженность обследованной акватории составила 19 400 метров", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для детального обследования дна и подледного пространства применяется специализированное гидролокационное оборудование.