https://ria.ru/20260310/max-2079688039.html
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей - РИА Новости, 10.03.2026
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
Аудитория MAX достигла 100 миллионов человек, сообщили в пресс-службе платформы. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:46:00+03:00
2026-03-10T13:46:00+03:00
2026-03-10T21:13:00+03:00
технологии
мессенджер max
общество
африка
азия
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072775114_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f8900fcc2e7eeccefaae87f5cf6d2c74.jpg
https://ria.ru/20260306/max-2078973840.html
африка
азия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072775114_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_096995f63e1fe5cb0c3a6e437e2b832d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мессенджер max, общество, африка, азия, ближний восток
Технологии, Мессенджер Max, Общество, Африка, Азия, Ближний Восток
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
В MAX зарегистрировались более 100 миллионов человек
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Аудитория MAX достигла 100 миллионов человек, сообщили в пресс-службе
платформы.
«
"В MAX зарегистрировались 100 миллионов пользователей", — заявили представители компании.
По данным пресс-службы, ежедневно им пользуются 70 миллионов человек, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.
С момента запуска MAX пользователи отправили 62 миллиарда сообщений, совершили более трех миллиардов звонков и записали 470 миллионов видеокружков.
Количество групповых чатов достигло 25,5 миллиона. Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 миллиона публичных и приватных каналов в национальном мессенджере.
На прошлой неделе платформа MAX стала доступна жителям 40 других стран, включая государства Азии, Африки
, Ближнего Востока и Латинской Америки. В ноябре возможность звонить и отправлять сообщения появилась также и у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.