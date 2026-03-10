Рейтинг@Mail.ru
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
13:46 10.03.2026 (обновлено: 21:13 10.03.2026)
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
2026
В MAX зарегистрировались более 100 миллионов человек

MAX. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Аудитория MAX достигла 100 миллионов человек, сообщили в пресс-службе платформы.
"В MAX зарегистрировались 100 миллионов пользователей", — заявили представители компании.

По данным пресс-службы, ежедневно им пользуются 70 миллионов человек, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.
С момента запуска MAX пользователи отправили 62 миллиарда сообщений, совершили более трех миллиардов звонков и записали 470 миллионов видеокружков.
Количество групповых чатов достигло 25,5 миллиона. Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 миллиона публичных и приватных каналов в национальном мессенджере.
На прошлой неделе платформа MAX стала доступна жителям 40 других стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В ноябре возможность звонить и отправлять сообщения появилась также и у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В MAX опровергли сообщения о доступе к фото пользователей
6 марта, 12:37
 
ТехнологииМессенджер MaxОбществоАфрикаАзияБлижний Восток
 
 
