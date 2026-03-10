Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов - РИА Новости, 10.03.2026
02:17 10.03.2026
Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов
Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов - РИА Новости, 10.03.2026
Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов
В праздники многие получили в подарок карты или сертификаты маркетплейсов. Бывает, что ими невозможно воспользоваться, а деньги не возвращают. Как быть в таких... РИА Новости, 10.03.2026
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов

Хаминский: если сертификат на маркетплейсе не работает, надо писать в поддержку

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В праздники многие получили в подарок карты или сертификаты маркетплейсов. Бывает, что ими невозможно воспользоваться, а деньги не возвращают. Как быть в таких случаях, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Иногда активировать подарочный сертификат не удается – в приложении появляется сообщение, что он уже активирован другим лицом. В этом случае велика вероятность, что вы имеете дело с мошенничеством. Злоумышленники пользуются генераторами кодов или подсматривают их до продажи. В этом случае следует сразу писать в поддержку с фото сертификата и чеком о покупке. Магазин может отследить, куда ушли деньги и их заблокировать.
"Если же защитный слой приклеился к цифрам, это явный брак производства. Самостоятельно угадывать символы не стоит. Достаточно отправить четкое фото поврежденной карты и серийный номер в поддержку. Магазин сверит данные в базе и вышлет код на почту и заменит карту или вернет деньги", — заверил Хаминский.
В случае отказа следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд, заключил он.
Документы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента
4 марта, 02:10
 
