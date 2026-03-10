Макрон в пятый раз созвал совет обороны

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятый раз с начала конфликта на Ближнем Востоке созывает совет обороны и национальной безопасности, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Французский лидер уже четырежды созывал заседания совета обороны Франции. Заседания проходили 28 февраля, а также 1, 2 и 4 марта. Тогда на повестке дня тоже стояли вопросы о ситуации на Ближнем Востоке.
"Сегодня вечером в 18.30 по местному времени (20.30 мск - ред.) президент Франции созовет заседание совета национальной обороны и безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Ранее Макрон заявил, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывает обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам французского лидера, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.