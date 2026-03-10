Рейтинг@Mail.ru
Макрон в пятый раз созвал совет обороны - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/makron-2079713058.html
Макрон в пятый раз созвал совет обороны
Макрон в пятый раз созвал совет обороны - РИА Новости, 10.03.2026
Макрон в пятый раз созвал совет обороны
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятый раз с начала конфликта на Ближнем Востоке созывает совет обороны и национальной безопасности, передает во вторник... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:21:00+03:00
2026-03-10T15:21:00+03:00
в мире
франция
иран
ближний восток
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_9a456f2e8827edd0a92cb1f98f5e340c.jpg
https://ria.ru/20260310/frantsiya-2079601550.html
https://ria.ru/20260309/makron-2079564178.html
франция
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075258717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2925eff44d591533a0ee141cccbd954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, иран, ближний восток, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Иран, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон в пятый раз созвал совет обороны

BFMTV: Макрон в пятый раз созвал совет обороны и нацбезопасности

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятый раз с начала конфликта на Ближнем Востоке созывает совет обороны и национальной безопасности, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Французский лидер уже четырежды созывал заседания совета обороны Франции. Заседания проходили 28 февраля, а также 1, 2 и 4 марта. Тогда на повестке дня тоже стояли вопросы о ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану
Вчера, 06:22
"Сегодня вечером в 18.30 по местному времени (20.30 мск - ред.) президент Франции созовет заседание совета национальной обороны и безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Ранее Макрон заявил, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывает обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам французского лидера, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Макрон подтвердил отказ Франции от участия в конфликте на Ближнем Востоке
9 марта, 21:05
 
В миреФранцияИранБлижний ВостокЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала