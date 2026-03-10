Рейтинг@Mail.ru
Магазин российских товаров нового формата открылся в Китае - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/magazin-2079633260.html
Магазин российских товаров нового формата открылся в Китае
Магазин российских товаров нового формата открылся в Китае - РИА Новости, 10.03.2026
Магазин российских товаров нового формата открылся в Китае
Магазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате, открылся в китайском городе Лоян,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:41:00+03:00
2026-03-10T10:41:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
китай
росэксимбанк
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079632931_0:163:1700:1119_1920x0_80_0_0_f914a95a93ae26fc679ab1280966843f.jpg
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079632931_0:3:1700:1278_1920x0_80_0_0_333d70ca8453a8645c7479a5c7759cc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), китай, росэксимбанк, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, Росэксимбанк, Экономика
Магазин российских товаров нового формата открылся в Китае

РЭЦ: магазин российских товаров нового формата открылся в Китае

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦМагазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате, открылся в китайском городе Лоян
Магазин российской продукции под национальным брендом Сделано в России, который впервые работает в мелкооптовом формате, открылся в китайском городе Лоян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Магазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате, открылся в китайском городе Лоян
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Магазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате, открылся в китайском городе Лоян, говорится в материалах Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В китайском городе Лоян (провинция Хэнань) открылся магазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате. Теперь российские товары смогут закупать не только розничные покупатели, но и владельцы небольших магазинов и локальных торговых сетей. Проект реализован компанией Henan Hangcai Industrial Co., Ltd. - региональным партнером Национального магазина российских товаров в КНР, развитие которого курирует Российский экспортный центр", - говорится в сообщении РЭЦ.
Новая торговая точка стала пятым магазином в провинции Хэнань сети "Сделано в России". Магазин расположен в уезде Луаньчуань на пересечении улиц Фунюбэй и Гэнсинь. Главная особенность новой площадки - запуск мелкооптового формата торговли. Он ориентирован на китайский малый и средний ритейл, включая владельцев магазинов "у дома" и региональных торговых точек.
"Программа российских национальных павильонов продолжает расширяться. В Лояне наш партнер тестирует новый формат магазина "Сделано в России", ориентированный на мелкооптовые закупки. Это позволит расширить присутствие российской продукции в китайской рознице и упростить доступ локального бизнеса к российским товарам", - сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В магазине представлен ассортимент российской продукции более чем от 30 российских производителей, включая продовольственные товары, кондитерские изделия, напитки, а также товары бытовой химии и другие категории. Развитие розничной сети "Сделано в России" является частью стратегии продвижения национального бренда на китайском рынке через сеть российских национальных павильонов и партнерских магазинов.
На сегодняшний день розничные магазины "Сделано в России" сети Российского национального павильона успешно функционируют в семи провинциях (городах центрального подчинения) Китая: Шанхай, провинции Ляонин, Сычуань и Хэйлунцзян, Пекин, Тяньцзинь, провинция Хэнань. Мелкооптовый формат позволит ускорить распространение российских товаров через локальные каналы продаж, включая небольшие розничные магазины и региональные сети.
В РЭЦ добавили, что Китай остается одним из крупнейших рынков для российского несырьевого экспорта.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)КитайРосэксимбанкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала