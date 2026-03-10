Магазин российских товаров нового формата открылся в Китае

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Магазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате, открылся в китайском городе Лоян, говорится в материалах Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В китайском городе Лоян (провинция Хэнань) открылся магазин российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", который впервые работает в мелкооптовом формате. Теперь российские товары смогут закупать не только розничные покупатели, но и владельцы небольших магазинов и локальных торговых сетей. Проект реализован компанией Henan Hangcai Industrial Co., Ltd. - региональным партнером Национального магазина российских товаров в КНР, развитие которого курирует Российский экспортный центр", - говорится в сообщении РЭЦ.
Новая торговая точка стала пятым магазином в провинции Хэнань сети "Сделано в России". Магазин расположен в уезде Луаньчуань на пересечении улиц Фунюбэй и Гэнсинь. Главная особенность новой площадки - запуск мелкооптового формата торговли. Он ориентирован на китайский малый и средний ритейл, включая владельцев магазинов "у дома" и региональных торговых точек.
"Программа российских национальных павильонов продолжает расширяться. В Лояне наш партнер тестирует новый формат магазина "Сделано в России", ориентированный на мелкооптовые закупки. Это позволит расширить присутствие российской продукции в китайской рознице и упростить доступ локального бизнеса к российским товарам", - сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В магазине представлен ассортимент российской продукции более чем от 30 российских производителей, включая продовольственные товары, кондитерские изделия, напитки, а также товары бытовой химии и другие категории. Развитие розничной сети "Сделано в России" является частью стратегии продвижения национального бренда на китайском рынке через сеть российских национальных павильонов и партнерских магазинов.
На сегодняшний день розничные магазины "Сделано в России" сети Российского национального павильона успешно функционируют в семи провинциях (городах центрального подчинения) Китая: Шанхай, провинции Ляонин, Сычуань и Хэйлунцзян, Пекин, Тяньцзинь, провинция Хэнань. Мелкооптовый формат позволит ускорить распространение российских товаров через локальные каналы продаж, включая небольшие розничные магазины и региональные сети.
В РЭЦ добавили, что Китай остается одним из крупнейших рынков для российского несырьевого экспорта.
