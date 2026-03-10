Рейтинг@Mail.ru
В Луцке сотрудника пиццерии мобилизовали прямо на рабочем месте
18:05 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/lutsk-2079770629.html
В Луцке сотрудника пиццерии мобилизовали прямо на рабочем месте
В Луцке сотрудника пиццерии мобилизовали прямо на рабочем месте - РИА Новости, 10.03.2026
В Луцке сотрудника пиццерии мобилизовали прямо на рабочем месте
Шестеро сотрудников военкомата в городе Луцке на Западной Украине мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места, сообщает украинское агентство... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В Луцке сотрудника пиццерии мобилизовали прямо на рабочем месте

В Луцке 6 сотрудников ТЦК мобилизовали мужчину прямо с рабочего места в пиццерии

Украинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Шестеро сотрудников военкомата в городе Луцке на Западной Украине мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места, сообщает украинское агентство УНИАН.
"Шесть сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) вытянули мужчину прямо с рабочего места в пиццерии. Обстановка в Луцке. Парень пытался скрыться внутри заведения, но это не помогло. Его запаковали в микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Соборности.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
