В Луцке сотрудника пиццерии мобилизовали прямо на рабочем месте

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Шестеро сотрудников военкомата в городе Луцке на Западной Украине мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места, сообщает украинское агентство УНИАН.
"Шесть сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) вытянули мужчину прямо с рабочего места в пиццерии. Обстановка в Луцке. Парень пытался скрыться внутри заведения, но это не помогло. Его запаковали в микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Соборности.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.