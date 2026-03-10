https://ria.ru/20260310/livan-2079615631.html
"Хезболла" заявила об отражении попытки Израиля продвинуться вглубь Ливана
"Хезболла" заявила об отражении попытки Израиля продвинуться вглубь Ливана - РИА Новости, 10.03.2026
"Хезболла" заявила об отражении попытки Израиля продвинуться вглубь Ливана
Движение "Хезболлах" заявило, что отразило попытку армии Израиля продвинуться вглубь Ливана на юге. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T09:25:00+03:00
2026-03-10T09:25:00+03:00
2026-03-10T09:25:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079390650_0:76:3070:1803_1920x0_80_0_0_3b48ea26e3348ad80b38b8b423cc51a5.jpg
https://ria.ru/20260309/makron-2079539828.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079390650_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_0d5c63426e257069bd90fb6d49f5e73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" заявила об отражении попытки Израиля продвинуться вглубь Ливана
«Хезболлах» заявила, что отразила попытку Израиля продвинуться вглубь Ливана
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" заявило, что отразило попытку армии Израиля продвинуться вглубь Ливана на юге.
"Бойцы Исламского сопротивления в 02.30 во вторник, 10.03.2026, отразили попытку продвижения, предпринятую силами израильской армии на южных окраинах города Хиям в районе тюрьмы", - говорится в заявлении движения.
Согласно документу, бойцы сопротивления добились подтвержденных попаданий по двум танкам типа "Меркава", один из которых сгорел.
В движении утверждают, что во время попыток израильских военных эвакуировать оба танка бойцы вновь атаковали силы эвакуации на фоне ожесточенных боев с продвигающимся израильским подразделением.
Согласно опубликованным в ночь на вторник заявлениям, бойцы "Хезболлах
" провели еще не менее семи комбинированных боевых операций, нанеся точечные удары по местам скопления израильских сил и военной техники на разных участках южной границы.