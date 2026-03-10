"Хезболла" заявила об отражении попытки Израиля продвинуться вглубь Ливана

Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото

Израильские танки на границе с Ливаном

© REUTERS / Amir Cohen Израильские танки на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" заявило, что отразило попытку армии Израиля продвинуться вглубь Ливана на юге.

"Бойцы Исламского сопротивления в 02.30 во вторник, 10.03.2026, отразили попытку продвижения, предпринятую силами израильской армии на южных окраинах города Хиям в районе тюрьмы", - говорится в заявлении движения.

Согласно документу, бойцы сопротивления добились подтвержденных попаданий по двум танкам типа "Меркава", один из которых сгорел.

В движении утверждают, что во время попыток израильских военных эвакуировать оба танка бойцы вновь атаковали силы эвакуации на фоне ожесточенных боев с продвигающимся израильским подразделением.