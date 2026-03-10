Юрист рассказал, какой срок грозит Верке Сердючке в России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к экстремизму и пропаганду националистической идеологии, считает российский юрист и общественный деятель Иван Курбаков.

В январе 2022 года Данилко в образе Верки Сердючки исполнил со сцены националистическую песню о Степане Бандере (лидер запрещенных в РФ экстремистских организаций). Кроме того, в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* в 2022 году он заявлял, что якобы переговоров между Украиной и Россией не может быть, а в июне 2023 года он выступал на фестивале "Рандеву" в Юрмале, где собирали средства для ВСУ.

По словам юриста, за публикацию или распространение материалов, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду националистической или экстремистской идеологии, а также за распространение информации, содержащей признаки оправдания деятельности террористических организаций, в России предусматриваются уголовная ответственность. "В случае с Данилко - его публичные высказывания и действия могут иметь серьезные юридические последствия. Так, ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства" и статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал Курбаков РИА Новости.

Юрист уточнил, что максимальная санкция статьи 282 УК РФ - лишение свободы до шести лет, а по статье 280 УК РФ - до четырех лет.

Верка Сердючка - сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко. После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей.