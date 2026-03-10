Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какой срок грозит Верке Сердючке в России
07:20 10.03.2026 (обновлено: 07:40 10.03.2026)
Юрист рассказал, какой срок грозит Верке Сердючке в России
Юрист рассказал, какой срок грозит Верке Сердючке в России - РИА Новости, 10.03.2026
Юрист рассказал, какой срок грозит Верке Сердючке в России
Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к... РИА Новости, 10.03.2026
россия, верка сердючка (андрей данилко)
Россия, Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Юрист рассказал, какой срок грозит Верке Сердючке в России

РИА Новости: Верке Сердючке может грозить до шести лет лишения свободы в России

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к экстремизму и пропаганду националистической идеологии, считает российский юрист и общественный деятель Иван Курбаков.
В январе 2022 года Данилко в образе Верки Сердючки исполнил со сцены националистическую песню о Степане Бандере (лидер запрещенных в РФ экстремистских организаций). Кроме того, в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* в 2022 году он заявлял, что якобы переговоров между Украиной и Россией не может быть, а в июне 2023 года он выступал на фестивале "Рандеву" в Юрмале, где собирали средства для ВСУ.
На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки
16 июня 2025, 13:53
На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки
16 июня 2025, 13:53
По словам юриста, за публикацию или распространение материалов, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду националистической или экстремистской идеологии, а также за распространение информации, содержащей признаки оправдания деятельности террористических организаций, в России предусматриваются уголовная ответственность. "В случае с Данилко - его публичные высказывания и действия могут иметь серьезные юридические последствия. Так, ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства" и статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал Курбаков РИА Новости.
Юрист уточнил, что максимальная санкция статьи 282 УК РФ - лишение свободы до шести лет, а по статье 280 УК РФ - до четырех лет.
Верка Сердючка - сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко. После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента
В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки
17 ноября 2025, 14:34
В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки
17 ноября 2025, 14:34
 
Россия
Верка Сердючка (Андрей Данилко)
 
 
