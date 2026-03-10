Ликсутов: объекты ОЭЗ "Технополис Москва" оснащаются лифтами КМЗ

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Промышленные корпуса и административно-бытовые здания ОЭЗ "Технополис Москва" оснащаются лифтами Карачаровского механического завода (КМЗ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что объекты ОЭЗ Москвы, которые возводит подведомственная столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) компания "Промстрой", оснащаются продукцией российских производителей. И особое внимание уделяется лифтовом оборудованию.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина при создании новых промышленных и административных объектов столица уделяет особое внимание применению надежных решений российских производителей. Лифты Карачаровского механического завода уже установлены в промышленных корпусах и административно-бытовом здании индустриального парка "Руднево", а также на площадке "Руднево 7", где оборудование используется для передвижения между этажами центра обработки данных и производства микроэлектроники", — приводит слова Ликсутова пресс-служба ДИПП.

Он отметил, что также лифты КМЗ применяются в офисно-производственном комплексе на площадке "Печатники" и будут установлены на заводе по выпуску литий-ионных батарей в Красной Пахре.

Так, использование отечественных лифтов на новых промобъектах позволяет формировать устойчивые цепочки поставок, повышать надежность инженерных систем и обеспечивать удобство для сотрудников и резидентов при эксплуатации зданий.

Генеральный директор ООО "Промстрой" Владислав Султанов рассказал, что на объектах компании установлено свыше 33 единиц грузовых и пассажирских лифтов производства КМЗ. Выбор в пользу отечественных производителей обеспечивает технологическую устойчивость объектов, оперативное сервисное обслуживание и стабильную, безопасную эксплуатацию. Надежность и качество отечественного производства не уступает продукту зарубежных производителей. Например, в центре обработки данных и производства микроэлектроники индустриального парка "Руднево" работы по монтажу пассажирских лифтов уже завершены.

Он добавил, что здесь установили четыре лифта, рассчитанных на семь этажей, обладающих грузоподъемностью до одной тысячи килограммов.

Работы по монтажу лифтового оборудования стартовали в промкомплексе индустриального парка "Руднево". Лифты развивают скорость 1,6 метра в секунду и обладают грузоподъемностью 600 килограммов.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, высокотехнологичное лифтовое оборудование Карачаровского механического завода активно применяется как для жилых многоквартирных домов, так и для офисных зданий и промкомплексов. Завод активно взаимодействует с резидентами ОЭЗ "Технополис Москва". На территории офисно-производственного комплекса площадки "Печатники" устанавливаются 18 скоростных лифтов производства КМЗ.

Он подчеркнул, что 14 подъемных устройств развивают скорость до 2,5 метра в секунду и обладают грузоподъемностью 1275 и 1600 килограммов. Также четыре лифта развивают скорость до четырех метров в секунду.

Кроме того, скоростные лифты имеют увеличенную высоту дверного проема до 2,2 метра и более широкую кабину для обеспечения комфортного передвижения пассажиров.