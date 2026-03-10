https://ria.ru/20260310/leto-2079720684.html
Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака
Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака
Американский актер и певец Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 10.03.2026
