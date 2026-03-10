Рейтинг@Mail.ru
15:46 10.03.2026
Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака
Американский актер и певец Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
россия, джаред лето, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Джаред Лето, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский актер и певец Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно данным Роспатента, заявку на регистрацию знака Jared Leto артист подал в марте 2026 года.
Актер планирует под этим брендом продавать одежду, обувь, головные уборы, а также предоставлять развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию и производить фильмы.
Джаред Лето - успешный американский актер и один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Пугачева может лишиться товарного знака в России
9 марта, 03:48
 
РоссияДжаред ЛетоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
