Лавров и бен Фархан отметили важность прекращения боевых действий в Иране

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре отметили важность прекращения боевых действий в ситуации вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ.