Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии
21:49 10.03.2026 (обновлено: 22:43 10.03.2026)
Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2026
Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, министры обсудили... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:49:00+03:00
2026-03-10T22:43:00+03:00
россия
саудовская аравия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия, саудовская аравия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии бен Фарханом

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, министры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.
"Десятого марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили беспрецедентную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке вследствие неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Лавров и бен Фархан отметили важность прекращения боевых действий в Иране
Вчера, 22:10
Отмечается, что оба министра указали на необходимость консолидации усилий мирового сообщества для скорейшего снижения напряженности и недопущения ухудшения ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 19:00
 
