Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, министры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что оба министра указали на необходимость консолидации усилий мирового сообщества для скорейшего снижения напряженности и недопущения ухудшения ситуации в регионе.