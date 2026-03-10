Рейтинг@Mail.ru
Лавров в разговоре с Аракчи подчеркнул настрой России на деэскалацию
15:49 10.03.2026 (обновлено: 15:58 10.03.2026)
Лавров в разговоре с Аракчи подчеркнул настрой России на деэскалацию
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул позицию РФ в пользу скорейшей деэскалации на...
россия
иран
в мире
ближний восток
аббас аракчи
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
россия
иран
ближний восток
россия, иран, в мире, ближний восток, аббас аракчи, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Иран, В мире, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров в разговоре с Аракчи подчеркнул настрой России на деэскалацию

Лавров: Россия готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул позицию РФ в пользу скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке и обозначил готовность Российской Федерации содействовать политико-дипломатическому урегулированию, сообщил во вторник российский МИД.
"Лавров вновь высказал принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, чему российская сторона неизменно готова содействовать при должном учете интересов безопасности Ирана и его соседей по региону", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров
8 марта, 12:32
 
РоссияИранВ миреБлижний ВостокАббас АракчиСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
