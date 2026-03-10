Рейтинг@Mail.ru
15:45 10.03.2026
Лавров и глава МИД Ирана обсудили обстановку на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Ирана обсудили обстановку на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резко деградировавшую вследствие агрессии США и Израиля обстановку на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Десятого марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи. Продолжен обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
