СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу

По информации издания, в ходе атаки также был поражен немецкий участок иорданской авиабазы, на которой дислоцированы ВВС США. Удар пришелся по зданию, в котором размещался немецкий контингент. Однако из военных никто не пострадал, так как в момент обстрела они все находились в укрытиях, отмечает Spiegel.