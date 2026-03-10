https://ria.ru/20260310/lager-2079583835.html
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу
Военный лагерь бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании подвергся новому ракетному обстрелу, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:33:00+03:00
2026-03-10T00:33:00+03:00
2026-03-10T00:33:00+03:00
в мире
иран
иордания
сша
борис писториус
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079532133.html
https://ria.ru/20260309/baza-2079462895.html
иран
иордания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:4324:3243_1920x0_80_0_0_134494293660b13d4dc4dfcce901072a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, иордания, сша, борис писториус, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Иордания, США, Борис Писториус, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу
Spiegel: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу
БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Военный лагерь бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании подвергся новому ракетному обстрелу, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.
Spiegel 1 марта со ссылкой на источники сообщал, что Иран
в ответ на удары США
и Израиля
атаковал военные объекты в Ираке
и Иордании
, где размещены военнослужащие бундесвера.
"В ночь на понедельник немецкий полевой военный лагерь в иорданском Аль-Азраке подвергся удару баллистическими ракетами со стороны Ирана", - говорится в материале.
По информации издания, в ходе атаки также был поражен немецкий участок иорданской авиабазы, на которой дислоцированы ВВС США. Удар пришелся по зданию, в котором размещался немецкий контингент. Однако из военных никто не пострадал, так как в момент обстрела они все находились в укрытиях, отмечает Spiegel.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус
заявил, что бундесвер в связи с событиями вокруг Ирана ограничит свою миссию на Ближнем Востоке
.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.