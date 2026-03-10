Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/lager-2079583835.html
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу
Военный лагерь бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании подвергся новому ракетному обстрелу, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:33:00+03:00
2026-03-10T00:33:00+03:00
в мире
иран
иордания
сша
борис писториус
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079532133.html
https://ria.ru/20260309/baza-2079462895.html
иран
иордания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:4324:3243_1920x0_80_0_0_134494293660b13d4dc4dfcce901072a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, иордания, сша, борис писториус, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Иордания, США, Борис Писториус, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу

Spiegel: военный лагерь бундесвера в Иордании подвергся ракетному обстрелу

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Военный лагерь бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании подвергся новому ракетному обстрелу, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.
Spiegel 1 марта со ссылкой на источники сообщал, что Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана
Вчера, 16:27
"В ночь на понедельник немецкий полевой военный лагерь в иорданском Аль-Азраке подвергся удару баллистическими ракетами со стороны Ирана", - говорится в материале.
По информации издания, в ходе атаки также был поражен немецкий участок иорданской авиабазы, на которой дислоцированы ВВС США. Удар пришелся по зданию, в котором размещался немецкий контингент. Однако из военных никто не пострадал, так как в момент обстрела они все находились в укрытиях, отмечает Spiegel.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что бундесвер в связи с событиями вокруг Ирана ограничит свою миссию на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Атака беспилотников в иракском Эрбиле - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер
Вчера, 05:54
 
В миреИранИорданияСШАБорис ПисториусВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала