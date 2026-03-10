Суд рассмотрит дело экс-замгубернатора Курской области Дедова

КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова начнут рассматривать 11 марта, он этапирован в СИЗО-1 города Курска, сообщили в пресс-службе судов региона.
"Судебное заседание... по уголовному делу в отношении Дедова А.В., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - ред.)... назначено на 14.30 11.03.2026", – говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Уточняется, что Дедов этапирован в СИЗО-1 города Курска.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.