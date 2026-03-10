Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 10.03.2026
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
Двести шестьдесят человек вернулись в Курахово в ДНР, доложил глава региона Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи. РИА Новости, 10.03.2026
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой

Пушилин сообщил Путину о возвращении в Курахово 260 жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Двести шестьдесят человек вернулись в Курахово в ДНР, доложил глава региона Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи.
"Например, Курахово. Наши энергетики, за что им огромнейшее спасибо, нужно было и разминировать, и работа в непростых условиях. Перед Новым годом успели, вернули электричество. Все, людей уже за этот период, там уже проживало более тысячи человек, сейчас еще 260 человек вернулись", - доложил Пушилин.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января прошлого года. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Население Курахово выросло втрое после освобождения от ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
