Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой - РИА Новости, 10.03.2026
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
Двести шестьдесят человек вернулись в Курахово в ДНР, доложил глава региона Денис Пушилин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:51:00+03:00
2026-03-10T15:51:00+03:00
2026-03-10T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
общество
курахово
россия
донецкая народная республика
Пушилин рассказал Путину о возвращении жителей Курахово домой
