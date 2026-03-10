Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов выступил на пленарном заседании форума "Есть результат" в Майкопе - РИА Новости, 10.03.2026
Республика Адыгея
 
18:20 10.03.2026
Кумпилов выступил на пленарном заседании форума "Есть результат" в Майкопе
Кумпилов выступил на пленарном заседании форума "Есть результат" в Майкопе
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выступил на пленарном заседании отчетно-программного форума "Есть результат", он проходил в Майкопе, сообщает... РИА Новости, 10.03.2026
Кумпилов выступил на пленарном заседании форума "Есть результат" в Майкопе

Глава Адыгеи Кумпилов выступил на пленарном заседании форума "Есть результат"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Мурат Кумпилов
Мурат Кумпилов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выступил на пленарном заседании отчетно-программного форума "Есть результат", он проходил в Майкопе, сообщает пресс-служба регправительства.
Мероприятие было посвящено реализации в регионе Народной программы "Единой России" и выработке предложений ее новой редакции. С докладом о пятилетних итогах выступил Кумпилов.
Так, валовой региональный продукт вырос до оценочных 290 миллиардов рублей в прошлом году. В полтора раза увеличился индекс промышленного производства в сопоставимых ценах. Растут инвестиции: начиная с 2019 года их объем увеличился в 1,3 раза в сопоставимых ценах и составил около 350 миллиардов рублей. По итогам 2025 года этот показатель составил более 80 миллиардов рублей. Сейчас в работе проекты с общим объемом инвестиций свыше 101 миллиарда рублей.
"Рассчитываем на серьезное усиление этой динамики за счет нашего ключевого проекта в промышленности – крупного промышленного парка “Энем” с льготными условиями для бизнеса. Ожидаем, что промпарк даст дополнительный импульс инвестиционной активности и в целом обеспечит экономической рост в республике", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Всего, начиная с 2019 года, на мероприятия нацпроектов, а также федеральных и республиканских государственных программ из бюджетов всех уровней направлено 260 миллиардов рублей. За последние годы в Адыгее построено 11 новых школ, 18 детсадов; 4 новые больницы, 5 поликлиник, 33 ФАПа, 13 врачебных амбулаторий. С 2019 года приведено в порядок 204 дворовых и 118 общественных территорий. Реализовано шесть проектов в рамках Всероссийского конкурса малых городов. С этого года начата реализация еще трех проектов.
Капитально отремонтированы 28 школ. Работа продолжается: в этом году будут отремонтированы еще 2 школы, в следующем – 16 школ. Также в этом году строятся 2 детсада, будут построены четыре ФАПа и одна врачебная амбулатория; пройдет ремонт 14 спортивных объектов и будут обновлены четыре библиотеки по модельному стандарту.
Всего в республике с 2019 года благодаря нацпроектам и госпрограммам построено и отремонтировано 1,3 тысячи объектов. В этом году работы ведутся еще на 144 объектах.
"Наша задача: поэтапно обновлять все учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Мы должны не только строить новые кварталы, но и гарантировать людям доступ к качественной медицине, современному образованию и комфортному досугу рядом с домом. Это прямой наказ президента, и мы будем его выполнять", – подчеркнул Кумпилов.
Руководитель региона отметил, что в Адыгее реализуется большой пакет мер в помощь семьям воинов и отдельно для их детей. Сейчас на сопровождении у социальных работников 2728 семей, помощь оказана для 5,2 тысячи детей. Всего на поддержку семей, на выплаты убывающим в зону СВО направлено более 5,8 миллиарда рублей.
Выстроена комплексная работа с ветеранами спецоперации. Она включает реабилитацию, медпомощь, помощь с трудоустройством, вовлечение в общественную жизнь региона, в работу с молодежью. Большой интерес у ветеранов вызывают программа "Время Героев" и созданная по аналогии с ней региональная кадровая программа "Герои Адыгеи".
"Сегодня такие специалисты востребованы повсюду: в органах власти, в экономике, в социальной сфере. В Адыгее мы будем целенаправленно привлекать наших ребят к работе на самых разных участках", – отметил Кумпилов.
Глава региона подчеркнул, что необходимо довести до конца все крупные инвестиционные проекты, создать необходимую инфраструктуру, особенно в горной местности, чтобы привлекать новые инвестиции и давать людям работу.
