Порядка 4 тысяч бесплатных мест на ярмарках доступны фермерам Кубани
12:07 10.03.2026
Порядка 4 тысяч бесплатных мест на ярмарках доступны фермерам Кубани
Фермерам Краснодарского края доступны около 4 тысяч бесплатных мест на ярмарках выходного дня, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.03.2026
Женщина-продавец раскладывает овощи на прилавке
Женщина-продавец раскладывает овощи на прилавке. Архивное фото
© iStock.com / Authentic Images
Женщина-продавец раскладывает овощи на прилавке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фермерам Краснодарского края доступны около 4 тысяч бесплатных мест на ярмарках выходного дня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Весной традиционно по всему Краснодарскому краю активно начинают работать сезонные ярмарки. Для наших фермеров – это отличная возможность реализовать продукцию, выращенную на своих участках. Сейчас для них доступны около 4 тысяч бесплатных мест на 65 ярмарках выходного дня. Здесь жители и гости региона могут купить экологически чистые и качественные ранние овощи и зелень", – приводит слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пресс-служба.
Глава региона также отметил, что на Кубани закрепились несколько форматов – фермерские дворики, социальные ряды, ярмарки выходного дня и придорожные. Всего таких объектов около 1 тысячи.
Развивается и придорожная торговля: в крае работает почти 200 таких точек. А во второй декаде марта в Краснодаре откроется весенняя кубанская ярмарка.
В 2025 году на ярмарках продали свыше 300 тысяч тонн продукции на более чем 237 миллиардов рублей. Рыночно-ярмарочная доля в обороте розничной торговли составляет 7,6%.
 
