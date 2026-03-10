Иран выводит удары по целям США и Израиля на "новый уровень", заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что выводит удары по целям США и Израиля на "новый уровень"
Ранее командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны.
"Целенаправленные запуски мощных стратегических ракет "Гадр", "Эмад", "Фаттах", гиперзвуковой ракеты "Хейбар", использованные в ходе 34-й волны операции "Правдивое обещание 4", вывели поле битвы с американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.