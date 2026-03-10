Рейтинг@Mail.ru
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 10.03.2026 (обновлено: 07:15 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/ksir-2079584898.html
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив - РИА Новости, 10.03.2026
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
Любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства, следует... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:51:00+03:00
2026-03-10T07:15:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077808009_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_a2ff9d997d69d12d2575b54c9d114e76.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079548824.html
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077808009_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3cb7c07684a2b05c2dc6e91de65300b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив

КСИР позволит пройти Ормузский пролив судам стран, которые вышлют послов США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Маршрут через Ормузский пролив сейчас фактически закрыт, заявил Путин
Вчера, 18:55
 
В миреОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала