https://ria.ru/20260310/ksir-2079584898.html
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив - РИА Новости, 10.03.2026
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
Любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства, следует... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T00:51:00+03:00
2026-03-10T00:51:00+03:00
2026-03-10T07:15:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077808009_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_a2ff9d997d69d12d2575b54c9d114e76.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079548824.html
ормузский пролив
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077808009_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3cb7c07684a2b05c2dc6e91de65300b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
КСИР позволит пройти Ормузский пролив судам стран, которые вышлют послов США