В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ. РИА Новости, 10.03.2026
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
Песков назвал предметом для анализа последствия ограничений связи для бизнеса