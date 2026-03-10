Рейтинг@Mail.ru
Правительство предложило ужесточить наказание для нелегальных кредиторов - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/kreditory-2079671533.html
Правительство предложило ужесточить наказание для нелегальных кредиторов
Правительство предложило ужесточить наказание для нелегальных кредиторов - РИА Новости, 10.03.2026
Правительство предложило ужесточить наказание для нелегальных кредиторов
Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов, следует из ее базы данных. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:48:00+03:00
2026-03-10T12:48:00+03:00
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20260309/gosduma-2079458737.html
https://ria.ru/20260208/kreditor-2072958507.html
https://ria.ru/20260309/ukraina-2079527442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Правительство предложило ужесточить наказание для нелегальных кредиторов

В ГД внесли проект об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов, следует из ее базы данных.
Документы подготовлены в рамках реализации плана мероприятий "обеления" отдельных секторов экономики и направлены на повышение прозрачности рынка кредитования, пояснял ранее Минфин.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
9 марта, 04:09
Один из них вносит изменения в статью 171.5 Уголовного кодекса, а другой в статью 14.56 Кодекса об административных правонарушениях. Эти изменения предусматривают привлечение к уголовной ответственности лиц, незаконно предоставляющих потребительские кредиты (займы), даже без предварительного привлечения к административной ответственности.
Уголовная ответственность будет наступать как сразу при установлении незаконной выдачи кредитов в крупном размере (свыше 3 миллионов рублей) и независимо от наличия предыдущего административного наказания, так и в случае, если индивидуальный предприниматель или руководитель организации ранее уже подвергался административному наказанию за незаконную выдачу займов, то есть при повторном нарушении.
Одновременно уточняется, что административная ответственность за незаконную выдачу кредитов и займов будет наступать, если эта деятельность не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
На практике после привлечения нелегальных кредиторов к административной ответственности зачастую происходит смена ИП или руководителей. Из-за этого привлечь их к уголовной ответственности, согласно пояснительной записке, практически невозможно.
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора
8 февраля, 05:48
В пояснительной записке со ссылкой на данные Банка России указывается, что на территории страны действует свыше 95 сетей нелегальных кредиторов, в состав которых входит около 1 250 точек присутствия.
Широкое распространение деятельности нелегальных кредиторов в записке объясняется в том числе несоразмерностью санкции по статье 14.56 КоАП извлекаемой выгоде от незаконного предоставлению потребительских кредитов, а также законодательными барьерами, усложняющими привлечение к ответственности по статье 171.5 УК.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг на ежегодной встрече с кредитными организациями говорила о необходимости обратить внимание на пресечение деятельности нелегальных кредиторов в связи с переходом на официальные источники подтверждения доходов.
Регулятор, по ее словам, всегда рассматривает риск обращения населения к нелегальным кредиторам. Конечно, "не должно быть такого, что будет уменьшаться доступность для людей кредитования в регулируемом секторе и они будут приходить в нерегулируемый сектор со всеми последствиями", подчеркнула глава ЦБ.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Депутат ГД оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на Украину
9 марта, 15:53
 
РоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала