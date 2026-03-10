Правительство предложило ужесточить наказание для нелегальных кредиторов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов, следует из ее Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов, следует из ее базы данных.

Документы подготовлены в рамках реализации плана мероприятий "обеления" отдельных секторов экономики и направлены на повышение прозрачности рынка кредитования, пояснял ранее Минфин

Один из них вносит изменения в статью 171.5 Уголовного кодекса, а другой в статью 14.56 Кодекса об административных правонарушениях. Эти изменения предусматривают привлечение к уголовной ответственности лиц, незаконно предоставляющих потребительские кредиты (займы), даже без предварительного привлечения к административной ответственности.

Уголовная ответственность будет наступать как сразу при установлении незаконной выдачи кредитов в крупном размере (свыше 3 миллионов рублей) и независимо от наличия предыдущего административного наказания, так и в случае, если индивидуальный предприниматель или руководитель организации ранее уже подвергался административному наказанию за незаконную выдачу займов, то есть при повторном нарушении.

Одновременно уточняется, что административная ответственность за незаконную выдачу кредитов и займов будет наступать, если эта деятельность не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

На практике после привлечения нелегальных кредиторов к административной ответственности зачастую происходит смена ИП или руководителей. Из-за этого привлечь их к уголовной ответственности, согласно пояснительной записке, практически невозможно.

В пояснительной записке со ссылкой на данные Банка России указывается, что на территории страны действует свыше 95 сетей нелегальных кредиторов, в состав которых входит около 1 250 точек присутствия.

Широкое распространение деятельности нелегальных кредиторов в записке объясняется в том числе несоразмерностью санкции по статье 14.56 КоАП извлекаемой выгоде от незаконного предоставлению потребительских кредитов, а также законодательными барьерами, усложняющими привлечение к ответственности по статье 171.5 УК.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг на ежегодной встрече с кредитными организациями говорила о необходимости обратить внимание на пресечение деятельности нелегальных кредиторов в связи с переходом на официальные источники подтверждения доходов.