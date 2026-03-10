https://ria.ru/20260310/krasnodar-2079697662.html
В аэропорту Краснодара ввели ограничения
В аэропорту Краснодара ввели ограничения - РИА Новости, 10.03.2026
В аэропорту Краснодара ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.03.2026
краснодар
В аэропорту Краснодара ввели ограничения
