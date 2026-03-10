https://ria.ru/20260310/kontsert-2079795675.html
Концерт Булановой 26 марта в Москве перенесли на 2027 год
Концерт Булановой 26 марта в Москве перенесли на 2027 год - РИА Новости, 10.03.2026
Концерт Булановой 26 марта в Москве перенесли на 2027 год
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила, что ее концерт, запланированный на 26 марта в Москве, переносится на 6 марта 2027 года по техническим... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила, что ее концерт, запланированный на 26 марта в Москве, переносится на 6 марта 2027 года по техническим причинам.
Буланова
планировала представить новое шоу "Мой день рождения" на площадке "Live Арена" 26 марта.
"Концерт, запланированный на 26 марта 2026 года в "Live Арене", переносится по техническим причинам на 6 марта 2027 года", - написала она в своем Telegram-канале
.
Буланова уточнила, что все купленные ранее билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена. "Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - добавила певица.
Новый тренд, в частности у молодежи, на песни Татьяны Булановой начал прослеживаться с 2024 года - хиты певицы становятся "вирусными" в социальных сетях, а на ее концерты приходят тысячи поклонников.