Концерт Булановой 26 марта в Москве перенесли на 2027 год

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила, что ее концерт, запланированный на 26 марта в Москве, переносится на 6 марта 2027 года по техническим причинам.

Буланова планировала представить новое шоу "Мой день рождения" на площадке "Live Арена" 26 марта.

"Концерт, запланированный на 26 марта 2026 года в "Live Арене", переносится по техническим причинам на 6 марта 2027 года", - написала она в своем Telegram-канале

Буланова уточнила, что все купленные ранее билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена. "Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - добавила певица.