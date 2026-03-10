Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан обсудили продолжение контактов Москвы и Тегерана - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 10.03.2026 (обновлено: 23:11 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/kontakty-2079805625.html
Путин и Пезешкиан обсудили продолжение контактов Москвы и Тегерана
Путин и Пезешкиан обсудили продолжение контактов Москвы и Тегерана - РИА Новости, 10.03.2026
Путин и Пезешкиан обсудили продолжение контактов Москвы и Тегерана
Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:51:00+03:00
2026-03-10T23:11:00+03:00
в мире
москва
тегеран (город)
владимир путин
масуд пезешкиан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038923742_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_3282b0ccf64f65ecaf727daa22def0a1.jpg
https://ria.ru/20260310/lavrov-2079805337.html
https://ria.ru/20260310/rossija-2079787754.html
москва
тегеран (город)
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038923742_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2022a8f7d35a2231931e52bd694132f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан, иран, военная операция сша и израиля против ирана, россия
В мире, Москва, Тегеран (город), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
Путин и Пезешкиан обсудили продолжение контактов Москвы и Тегерана

Путин и Пезешкиан обсудили продолжение контактов между Москвой и Тегераном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, подчеркнув необходимость этого, следует из заявления пресс-службы иранского президента.
"Президенты России и Ирана также подчеркнули необходимость продолжения консультаций на высоком уровне", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии
Вчера, 21:49
Отмечается, что Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку, оказанную Тегерану после начала военного конфликта Ирана с США и Израилем, а также за осуждение российской стороной атак на иранские гражданские объекты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил Уиткофф
Вчера, 19:31
 
В миреМоскваТегеран (город)Владимир ПутинМасуд ПезешкианИранВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала