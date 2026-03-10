Рейтинг@Mail.ru
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/konflikt-2079815178.html
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ
Конфликт США и Израиля с Ираном грозит Украине критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак на Ближнем Востоке РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:07:00+03:00
2026-03-10T23:07:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
владимир зеленский
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079814342.html
https://ria.ru/20260310/tramp-2079813578.html
сша
иран
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, владимир зеленский, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, украина
В мире, США, Иран, Израиль, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Украина
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ

Bloomberg: конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Конфликт США и Израиля с Ираном грозит Украине критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак на Ближнем Востоке стремительно истощает мировые запасы этих систем, сообщает агентство Блумберг.
"Украина может столкнуться с истощением запасов средств ПВО, поскольку возглавляемая США война с Ираном поглощает мировые запасы ракет Patriot", - пишет агентство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ
Вчера, 22:59
Оно отмечает, что США и их союзники вынуждены задействовать более 1 тысячи ракет-перехватчиков PAC-3 к системе Patriot, что создало серьезную нагрузку на мировые запасы таких ракет.
При этом, как сообщает агентство со ссылкой на Владимира Зеленского, Киев получил только 600 ракет PAC-3 — это меньше, чем было выпущено в зоне Персидского залива всего за последние 11 дней.
Ранее в марте издание Politico сообщало, что представители Пентагона на этой неделе сообщили конгрессу, что американские военные расходуют "огромное количество" вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики Patriot PAC-3 и корабельные системы противовоздушной обороны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп уверен в скором достижении целей операции в Иране, заявила Левитт
Вчера, 22:52
 
В миреСШАИранИзраильВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала