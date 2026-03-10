https://ria.ru/20260310/konflikt-2079815178.html
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ
Конфликт США и Израиля с Ираном грозит Украине критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак на Ближнем Востоке РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:07:00+03:00
2026-03-10T23:07:00+03:00
2026-03-10T23:07:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
владимир зеленский
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079814342.html
https://ria.ru/20260310/tramp-2079813578.html
сша
иран
израиль
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, владимир зеленский, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, украина
В мире, США, Иран, Израиль, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Украина
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ
Bloomberg: конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot