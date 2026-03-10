Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как киевские чиновники используют конфликт на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 10.03.2026
Стало известно, как киевские чиновники используют конфликт на Украине
Стало известно, как киевские чиновники используют конфликт на Украине
Все больше украинских чиновников используют законы страны о мобилизации, чтобы заморозить суды и уголовные преследования за коррупцию, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
Стало известно, как киевские чиновники используют конфликт на Украине

РИА Новости: чиновники Киева используют конфликт, чтобы не сесть за взятки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все больше украинских чиновников используют законы страны о мобилизации, чтобы заморозить суды и уголовные преследования за коррупцию, выяснило РИА Новости.
Согласно украинским законам, а именно статье 335 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд обязан приостановить уголовное преследование любого, кто был мобилизован для службы в армии. Приостановка преследования продолжается на протяжении всего срока службы.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции
Вчера, 22:26
Одним из примеров украинских чиновников, которые воспользовались недавно этой уловкой, является бывший глава погранслужбы Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции.
Из судебных документов, изученных РИА Новости, следует, что, находясь на посту главы госпогранслужбы, Дейнеко получил взятки в сумме не менее 237 тысяч долларов во второй половине 2023 года за организацию схемы контрабанды сигарет в страны Евросоюза.
В январе Дейнеко был снят с поста и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ему обвинения. Несмотря на это, уже 3 марта он был мобилизован и назначен командиром Луганского пограничного отряда.
Это не единственный подобный случай на Украине за последнее время, выяснило РИА Новости. В конце 2025 года экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подписал контракт с украинской армией в то время, как ему были предъявлены обвинения в коррупции при закупке дронов и другого оборудования.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
27 февраля, 17:11
 
