08:58 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/kompaniya-2079611976.html
Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против властей, пишут СМИ
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против властей, пишут СМИ

WSJ: Anthropic подала иск против США из-за признания угрозой поставкам Пентагона

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против федеральных властей США из-за признания ее угрозой цепочке поставок Пентагона, пишет газета Wall Street Journal.
Пентагон 6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ
8 марта, 15:44
"Anthropic подала иск против администрации Трампа за то, что та признала компанию, занимающуюся разработкой ИИ, угрозой безопасности и попыталась расторгнуть с ней федеральные контракты", - говорится в статье.
Отмечается, что ответчиками в иске указаны минобороны США, его глава Пит Хегсет, а также ряд других федеральных ведомств и чиновников американской администрации. Компания утверждает, что действия Пентагона вышли за рамки его законных полномочий и являются местью за несогласие Anthropic с ведомством по ряду вопросов.
Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном, пишут СМИ
5 марта, 06:12
 
В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
