Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против властей, пишут СМИ

Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против федеральных властей США из-за признания ее угрозой цепочке поставок Пентагона, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская ИИ-компания Anthropic подала иск против федеральных властей США из-за признания ее угрозой цепочке поставок Пентагона, пишет газета Wall Street Journal.
Пентагон
6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок.
"Anthropic подала иск против администрации Трампа за то, что та признала компанию, занимающуюся разработкой ИИ, угрозой безопасности и попыталась расторгнуть с ней федеральные контракты", - говорится в статье
.
Отмечается, что ответчиками в иске указаны минобороны США, его глава Пит Хегсет
, а также ряд других федеральных ведомств и чиновников американской администрации. Компания утверждает, что действия Пентагона вышли за рамки его законных полномочий и являются местью за несогласие Anthropic с ведомством по ряду вопросов.
Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.