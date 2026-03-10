Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 10.03.2026
16:07 10.03.2026
Суд продлил арест экс-преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре
Суд продлил арест экс-преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре
2026-03-10T16:07:00+03:00
2026-03-10T16:07:00+03:00
происшествия
республика коми
сыктывкар
россия
происшествия, республика коми, сыктывкар, россия
Происшествия, Республика Коми, Сыктывкар, Россия
Суд продлил арест экс-преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре

В Коми продлили арест экс-преподавателю центра профподготовки МВД по делу о ЧП

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу о ЧП с учебно-имитационной гранатой, сообщила пресс-служба суда.
"Суд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования, продлив срок содержания под стражей Опарину В.Г. по 14.05.2026 включительно", – говорится в сообщении на странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Суд 17 января отправил преподавателя по фамилии Опарин под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, а двумя днями позже был заключен под стражу начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми сообщал, что трое пострадавших скончались в больницах.
Двадцать шестого января Верховный суд Коми по апелляционному представлению прокуратуры перевел Опарина с домашнего ареста под стражу, сообщала пресс-служба судов региона.
ПроисшествияРеспублика КомиСыктывкарРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
