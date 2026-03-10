Суд продлил арест экс-преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу о ЧП с учебно-имитационной гранатой, сообщила пресс-служба суда.