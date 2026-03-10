Суд продлил арест экс-преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу о ЧП с учебно-имитационной гранатой, сообщила пресс-служба суда.
"Суд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования, продлив срок содержания под стражей Опарину В.Г. по 14.05.2026 включительно", – говорится в сообщении на странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Суд 17 января отправил преподавателя по фамилии Опарин под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, а двумя днями позже был заключен под стражу начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми сообщал, что трое пострадавших скончались в больницах.
Двадцать шестого января Верховный суд Коми по апелляционному представлению прокуратуры перевел Опарина с домашнего ареста под стражу, сообщала пресс-служба судов региона.
На Урале арестовали экс-преподавателя, обвиняемого в удушении детей
21 ноября 2025, 13:15