Роспотребнадзор прокомментировал возможное нашествие комаров и клещей
10.03.2026
Роспотребнадзор прокомментировал возможное нашествие комаров и клещей
Снежная и холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей в России, решающее значение будет иметь погода весной, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 10.03.2026
Роспотребнадзор: холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Снежная и холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей в России, решающее значение будет иметь погода весной, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует "всплеска" комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны", - рассказали в пресс-службе
ведомства.
Так, по данным Роспотребнадзора
, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Быстрое пересыхание временных водоемов, необходимых для развития личинок комаров, также может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции.
Наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей складываются при теплой и влажной весне. Для комаров решающее значение имеют погодные условия в мае и начале июня, в то время как клещи к этому более устойчивы.
"Роспотребнадзор проводит регулярный мониторинг численности и географического распространения комаров по всей стране. Эта работа ведется для принятия своевременных мер по регулированию популяций насекомых и контролю за проведением дезинсекционных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, комары, обитающие на территории России
, как правило, не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок.