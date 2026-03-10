Спасатели вывезли пять человек, застрявших на трассе под Магаданом

МАГАДАН, 10 мар - РИА Новости. Спасатели на вездеходной технике вывезли жительницу поселка Армань, нуждающуюся в медицинской помощи, и еще четверых человек, застрявших на закрытой из-за метели трассе Магадан - Балаганное - Талон, сообщил пожарно-спасательный центр Магаданской области.
Ранее в регионе закрыли три автодороги, объявлена лавинная опасность.
"Потребовалась срочная медицинская эвакуация пожилой женщины из поселка Армань. Ситуация осложнялась закрытием автодороги, ведущей Магадан: движение на перевалах ограничили из-за сильной метели, снежных переметов и нулевой видимости. Для проведения эвакуации к месту назначения оперативно выехали спасатели областного ПСЦ на вездеходе "Кречет" и сотрудники медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Спасатели и медики прибыли в поселок, забрали пенсионерку и отправились обратно в сторону Магадана. Операция осложнялась экстремальными погодными условиями.
"На обратном пути, проезжая перевал, команда обнаружила автомобили, застрявшие в снежных заносах. Четверо пассажиров были пересажены в вездеход "Кречет". В это же время навстречу специалистам ПСЦ уже спешили спасатели МЧС России на вездеходе "Лось". На середине пути спасённые пассажиры были пересажены в вездеход МЧС и вскоре доставлены в город. Пожилая женщина благополучно доставлена в областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - добавляет ведомство.