10.03.2026
12:03 10.03.2026
Спасатели вывезли пять человек, застрявших на трассе под Магаданом
Спасатели вывезли пять человек, застрявших на трассе под Магаданом
Спасатели вывезли пять человек, застрявших на трассе под Магаданом

Спасатели вывезли пять человек, застрявших на заснеженной трассе под Магаданом

МАГАДАН, 10 мар - РИА Новости. Спасатели на вездеходной технике вывезли жительницу поселка Армань, нуждающуюся в медицинской помощи, и еще четверых человек, застрявших на закрытой из-за метели трассе Магадан - Балаганное - Талон, сообщил пожарно-спасательный центр Магаданской области.
Ранее в регионе закрыли три автодороги, объявлена лавинная опасность.
"Потребовалась срочная медицинская эвакуация пожилой женщины из поселка Армань. Ситуация осложнялась закрытием автодороги, ведущей Магадан: движение на перевалах ограничили из-за сильной метели, снежных переметов и нулевой видимости. Для проведения эвакуации к месту назначения оперативно выехали спасатели областного ПСЦ на вездеходе "Кречет" и сотрудники медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Спасатели и медики прибыли в поселок, забрали пенсионерку и отправились обратно в сторону Магадана. Операция осложнялась экстремальными погодными условиями.
"На обратном пути, проезжая перевал, команда обнаружила автомобили, застрявшие в снежных заносах. Четверо пассажиров были пересажены в вездеход "Кречет". В это же время навстречу специалистам ПСЦ уже спешили спасатели МЧС России на вездеходе "Лось". На середине пути спасённые пассажиры были пересажены в вездеход МЧС и вскоре доставлены в город. Пожилая женщина благополучно доставлена в областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - добавляет ведомство.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Спас Град" рассказал, сколько продлятся поиски трех детей в Звенигороде
9 марта, 09:39
 
Происшествия Магадан Магаданская область Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
