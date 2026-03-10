Спасатели вывезли пять человек, застрявших на трассе под Магаданом

МАГАДАН, 10 мар - РИА Новости. Спасатели на вездеходной технике вывезли жительницу поселка Армань, нуждающуюся в медицинской помощи, и еще четверых человек, застрявших на закрытой из-за метели трассе Магадан - Балаганное - Талон, сообщил пожарно-спасательный центр Магаданской области.