Эксперт назвал востребованные профессии в колледжах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рабочие специальности, такие как токарь-слесарь и швея, будут востребованы в России, заявил эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов.

"Мы уже начинаем видеть уклон в сторону сотрудников, работающих руками, нежели сотрудников, работающих, так сказать, головой. Востребованы те специальности, которых не хватает или в перспективе будет не хватать в нашей стране. Например, самая популярная - токарь-слесарь. В последние несколько лет очень мало молодых токарей-слесарей на производствах", - сказал Смирнов "Газете.Ru"

По его словам, еще несколько лет назад школьные выпускники хотели быть менеджерами и юристами, сейчас это очень неактуально, потому что менеджеров много, а рабочих мало.

Смирнов подчеркнул, что высокооплачиваемую работу можно найти еще во время обучения или сразу после колледжа. Например, есть полиграфический колледж, их не так много в России, а компаний, которые производят этикетку, упаковку, прилично. Компании привлекают к себе студентов на практику, стараются заинтересовывать.

"Если мы говорим про девушек, то здесь такая профессия - швея. Есть швеи, которые также получают до 200 тысяч рублей в месяц", - добавил он.