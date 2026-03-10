Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Китай и Россия должны объединиться со странами Глобального Юга для содействия урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.