Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Китай и Россия должны объединиться со странами Глобального Юга для содействия урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.
Как подчеркнул эксперт, выступая по видеосвязи в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке оказывает колоссальное влияние на международную безопасность, включая региональную стабильность. По его словам, в сфере международной безопасности, особенно в условиях односторонних военных действий США, возможно возвращение к устаревшим концепциям политики силы и менталитету холодной войны, что может подорвать существующий порядок.
"Китай и Россия должны больше объединяться со странами Глобального Юга, большинством стран мира, чтобы совместно выступать в защиту международной справедливости, продвигая международный порядок к более справедливой и разумной структуре", - добавил он.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.