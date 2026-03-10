Рейтинг@Mail.ru
Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
18:30 10.03.2026 (обновлено: 18:35 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/kitay-2079774087.html
Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт
Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт
Китай и Россия должны объединиться со странами Глобального Юга для содействия урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал директор... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:30:00+03:00
2026-03-10T18:35:00+03:00
в мире, россия, сша, иран
В мире, Россия, США, Иран
Китаю и России нужно объединиться с Глобальным Югом, считает эксперт

Сунь Чжуанчжи: КНР и РФ должны больше объединяться со странами Глобального Юга

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Китай и Россия должны объединиться со странами Глобального Юга для содействия урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.
Как подчеркнул эксперт, выступая по видеосвязи в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке оказывает колоссальное влияние на международную безопасность, включая региональную стабильность. По его словам, в сфере международной безопасности, особенно в условиях односторонних военных действий США, возможно возвращение к устаревшим концепциям политики силы и менталитету холодной войны, что может подорвать существующий порядок.
"Китай и Россия должны больше объединяться со странами Глобального Юга, большинством стран мира, чтобы совместно выступать в защиту международной справедливости, продвигая международный порядок к более справедливой и разумной структуре", - добавил он.
Как отметил Сунь Чжуанчжи, Китай выступает за урегулирование конфликта мирным путем, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. По его мнению, необходимо использовать ООН как одну из платформ для урегулирования ситуации и выступить против любых односторонних военных действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
