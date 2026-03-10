Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая напомнили Трампу о важности принципа невмешательства - РИА Новости, 10.03.2026
11:30 10.03.2026
В МИД Китая напомнили Трампу о важности принципа невмешательства
В МИД Китая напомнили Трампу о важности принципа невмешательства
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя во вторник заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него на примете есть кто-то на замену
В МИД Китая напомнили Трампу о важности принципа невмешательства

Го Цзякунь о словах Трампа о Хаменеи: важно помнить о принципе невмешательства

ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя во вторник заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него на примете есть кто-то на замену новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, напомнил о важности принципа невмешательства во внутренние дела.
Ранее Трамп в интервью CBS заявил, что у него есть человек на примете, кто бы мог заменить нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.
"Избрание нового верховного лидера — это решение, принимаемое Ираном на основе его конституции, а невмешательство во внутренние дела является основным принципом международных отношений", - заявил Го Цзякунь на брифинге.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
