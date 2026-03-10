Патриарх Кирилл назвал нового верховного лидера Ирана дорогим братом

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его дорогим братом.

Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи , избран новым верховным лидером исламской республики.

"Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием советом экспертов Ирана на пост верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте РПЦ

Русская православная церковь, добавил ее предстоятель, поддерживает плодотворный и уважительный диалог с иранской общиной мусульман.

"Желаю вам и всему иранскому народу скорейшего наступления мира на древней персидской земле", – заключил патриарх.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.