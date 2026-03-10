Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал нового верховного лидера Ирана дорогим братом - РИА Новости, 10.03.2026
15:15 10.03.2026
Патриарх Кирилл назвал нового верховного лидера Ирана дорогим братом
Патриарх Кирилл назвал нового верховного лидера Ирана дорогим братом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его дорогим братом. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, русская православная церковь, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Русская православная церковь, Военная операция США и Израиля против Ирана
Патриарх Кирилл назвал нового верховного лидера Ирана дорогим братом

Патриарх Кирилл назвал верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи дорогим братом

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его дорогим братом.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
9 марта, 15:35
"Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием советом экспертов Ирана на пост верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте РПЦ.
Русская православная церковь, добавил ее предстоятель, поддерживает плодотворный и уважительный диалог с иранской общиной мусульман.
"Желаю вам и всему иранскому народу скорейшего наступления мира на древней персидской земле", – заключил патриарх.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинРусская православная церковьВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
