Патриарх Кирилл назвал нового верховного лидера Ирана дорогим братом

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его дорогим братом.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.
"Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием советом экспертов Ирана на пост верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте РПЦ.
Русская православная церковь, добавил ее предстоятель, поддерживает плодотворный и уважительный диалог с иранской общиной мусульман.
"Желаю вам и всему иранскому народу скорейшего наступления мира на древней персидской земле", – заключил патриарх.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.