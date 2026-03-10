Кинолог рассказал, какая опасность может грозить собакам в частном доме

БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. У собаки в частном доме возникает целый ряд рисков, связанных как с возможностью убежать со двора и стать жертвой бродячих псов, так и погибнуть от рук соседей-недоброжелателей, рассказал РИА Новости кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров.

По словам специалиста, жизнь в частном доме, где питомцу дают свободно гулять по двору, таит для собаки много опасностей, в отличие от ее нахождения в квартире.

"Если собака свободно гуляет по двору частного дома, то возникает целый ряд рисков. Она может убежать и встретить стаю бродячих псов, что чревато травмами или даже гибелью. Кроме того, травмы лап собаки получают об острые края профлиста, перебираясь через заборы и ограды - это частые случаи. Существует риск, что конфликтные соседи могут подбросить отраву во двор, где гуляет домашняя собака - и такое, к сожалению, происходит", - заявил Насиров.

По словам кинолога, защитой от подобных происшествий становятся вольеры, которые владельцы собак устанавливают во дворах. Но, как убежден специалист, риски все равно остаются, потому что хозяева часто отпускают питомцев погулять во двор за пределы вольера, не контролируя их при этом. Кроме того, породы небольших домашних собак не подходят для содержания в вольерах, они живут в доме, но могут выбежать во двор погулять.

"В квартире рисков для собаки гораздо меньше. В худшем случае она, когда остается одна, может перегрызть электрические провода от бытовой техники, поэтому их лучше прятать за мебелью. Провода для собаки это игрушки", - отметил кинолог.

Эксперт добавил, что игрушки, которые хозяева покупают питомцам, также опасны - собака может разгрызть их и попытаться съесть. А это иногда приводит к асфиксии или необходимости делать операцию.