Кинолог рассказал, какая опасность может грозить собакам в частном доме
01:48 10.03.2026
Кинолог рассказал, какая опасность может грозить собакам в частном доме
Кинолог рассказал, какая опасность может грозить собакам в частном доме
2026
Кинолог рассказал, какая опасность может грозить собакам в частном доме

РИА Новости: собака может убежать из частного дома и стать жертвой бродячих псов

© РИА Новости / Михаил КевхиевСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Собака. Архивное фото
БРЯНСК, 10 мар - РИА Новости. У собаки в частном доме возникает целый ряд рисков, связанных как с возможностью убежать со двора и стать жертвой бродячих псов, так и погибнуть от рук соседей-недоброжелателей, рассказал РИА Новости кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров.
По словам специалиста, жизнь в частном доме, где питомцу дают свободно гулять по двору, таит для собаки много опасностей, в отличие от ее нахождения в квартире.
"Если собака свободно гуляет по двору частного дома, то возникает целый ряд рисков. Она может убежать и встретить стаю бродячих псов, что чревато травмами или даже гибелью. Кроме того, травмы лап собаки получают об острые края профлиста, перебираясь через заборы и ограды - это частые случаи. Существует риск, что конфликтные соседи могут подбросить отраву во двор, где гуляет домашняя собака - и такое, к сожалению, происходит", - заявил Насиров.
По словам кинолога, защитой от подобных происшествий становятся вольеры, которые владельцы собак устанавливают во дворах. Но, как убежден специалист, риски все равно остаются, потому что хозяева часто отпускают питомцев погулять во двор за пределы вольера, не контролируя их при этом. Кроме того, породы небольших домашних собак не подходят для содержания в вольерах, они живут в доме, но могут выбежать во двор погулять.
"В квартире рисков для собаки гораздо меньше. В худшем случае она, когда остается одна, может перегрызть электрические провода от бытовой техники, поэтому их лучше прятать за мебелью. Провода для собаки это игрушки", - отметил кинолог.
Эксперт добавил, что игрушки, которые хозяева покупают питомцам, также опасны - собака может разгрызть их и попытаться съесть. А это иногда приводит к асфиксии или необходимости делать операцию.
Специалист рекомендует внимательно следить за тем, чтобы у оставшейся в одиночестве собаки не было возможности убежать или проглотить мелкую игрушку. Он подчеркнул, что домашнее животное - это всегда большая ответственность тех, кто его завел.
