Киев взял ответственность за теракт в Брянске - РИА Новости, 10.03.2026
20:13 10.03.2026
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
в мире
брянск
киев
брянская область
владимир зеленский
александр богомаз
вооруженные силы украины
в мире, брянск, киев, брянская область, владимир зеленский, александр богомаз, вооруженные силы украины
В мире, Брянск, Киев, Брянская область, Владимир Зеленский, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Киев взял ответственность за теракт в Брянске

Зеленский взял ответственность за теракт в Брянске

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Киев взял во вторник ответственность за ракетный удар по Брянску.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Есть погибшие и раненые. Он отметил, что укронацисты намеренно нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске, совершив бесчеловечный террористический акт.
"Главком (ВСУ – ред.) мне рассказал об операции…", - сказал Владимир Зеленский украинским журналистам, комментируя удар по Брянску. Его слова приводит украинское издание "Новости. LIVE".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине
Вчера, 19:34
 
