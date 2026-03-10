Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times.

"Запасы ракет для систем ПВО, которые Украина отчаянно хотела бы получить себе, быстро расходуются на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.