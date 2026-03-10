Рейтинг@Mail.ru
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
10:55 10.03.2026
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
украина
ближний восток
сша
владимир зеленский
нато
военная операция сша и израиля против ирана
украина
ближний восток
сша
в мире, украина, ближний восток, сша, владимир зеленский, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Ближний Восток, США, Владимир Зеленский, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ

NYT: ракеты для систем ПВО, которые хочет Киев, расходуются на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times.
Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
"Запасы ракет для систем ПВО, которые Украина отчаянно хотела бы получить себе, быстро расходуются на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаБлижний ВостокСШАВладимир ЗеленскийНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
