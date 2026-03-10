https://ria.ru/20260310/kiev-2079640030.html
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:55:00+03:00
2026-03-10T10:55:00+03:00
2026-03-10T10:55:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
сша
владимир зеленский
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
https://ria.ru/20260310/konflikt-2079597695.html
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079089147.html
украина
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ближний восток, сша, владимир зеленский, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Ближний Восток, США, Владимир Зеленский, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ракеты для систем ПВО для Киева расходуются на Ближнем Востоке, пишут СМИ
NYT: ракеты для систем ПВО, которые хочет Киев, расходуются на Ближнем Востоке