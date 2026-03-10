Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные кураторы, по сути, объявили России настоящую диверсионно-террористическую войну, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России , видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников в интервью " Российской газете " по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК . По его словам, планируемые террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения.

"По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками", - отметил Бортников.

Он согласился с тем, что это настоящий "второй фронт" в российском тылу.

В такой ситуации предупреждение нападений и оперативное реагирование на них может быть только силовым, причем с опорой на данные разведки, контрразведки и результаты оперативно-разыскной деятельности, пояснил Бортников.