Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные кураторы, по сути, объявили России настоящую диверсионно-террористическую войну, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Спецслужбы Украины
и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России
, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников
в интервью "Российской газете
" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК
. По его словам, планируемые террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения.
"По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками", - отметил Бортников.
Он согласился с тем, что это настоящий "второй фронт" в российском тылу.
В такой ситуации предупреждение нападений и оперативное реагирование на них может быть только силовым, причем с опорой на данные разведки, контрразведки и результаты оперативно-разыскной деятельности, пояснил Бортников.
"Ещё раз подчеркну: если бы мы в своё время не выстроили общегосударственную систему противодействия терроризму, сейчас бы наша работа была существенно затруднена", - добавил он.