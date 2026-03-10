Рейтинг@Mail.ru
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
09:55 10.03.2026
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников - РИА Новости, 10.03.2026
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников
Киевский режим и его зарубежные кураторы, по сути, объявили России настоящую диверсионно-террористическую войну, заявил председатель Национального... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, россия, украина, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Киев объявил России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников

Бортников: Киев объявил России настоящую диверсионно-террористическую войну

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киевский режим и его зарубежные кураторы, по сути, объявили России настоящую диверсионно-террористическую войну, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности, это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз, сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК. По его словам, планируемые террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
7 марта, 19:26
"По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками", - отметил Бортников.
Он согласился с тем, что это настоящий "второй фронт" в российском тылу.
В такой ситуации предупреждение нападений и оперативное реагирование на них может быть только силовым, причем с опорой на данные разведки, контрразведки и результаты оперативно-разыскной деятельности, пояснил Бортников.
"Ещё раз подчеркну: если бы мы в своё время не выстроили общегосударственную систему противодействия терроризму, сейчас бы наша работа была существенно затруднена", - добавил он.
Задержание жительницы ДНР за передачу данных украинской разведке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке
6 марта, 09:49
 
В миреРоссияУкраинаАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
