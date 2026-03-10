Рейтинг@Mail.ru
Нового худрука назначили в оркестр Московской областной филармонии - РИА Новости, 10.03.2026
15:16 10.03.2026 (обновлено: 15:46 10.03.2026)
Нового худрука назначили в оркестр Московской областной филармонии
Новым художественным руководителем симфонического оркестра Московской областной филармонии назначен Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.03.2026
Нового худрука назначили в оркестр Московской областной филармонии

Дмитрий Юровский стал новым худруком оркестра в Московской областной филармонии

© Фото предоставлено министерством культуры и туризма Московской области Московская областная филармония
Московская областная филармония - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото предоставлено министерством культуры и туризма Московской области
Московская областная филармония
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новым художественным руководителем симфонического оркестра Московской областной филармонии назначен Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Назначение связано с планами министерства развивать профессиональное искусство и поддерживать концертные коллективы Подмосковья.
Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов назвал симфоническое направление одним из приоритетных для региона и отметил, что перед оркестром стоит задача выйти на новый уровень.
"Для нас принципиально важно, что в Московской области формируется симфонический коллектив федерального значения, который по уровню исполнительского мастерства и амбициозности задач встанет в один ряд с ведущими государственными академическими оркестрами страны", — приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Он добавил, что коллектив станет флагманом, который будет представлять Подмосковье на российской и международной сцене. Назначение является стратегическим шагом, важным для всей музыкальной жизни региона. Министр убежден, что приглашение Юровского возглавить оркестр даст мощный импульс его развитию.
У Юровского есть опыт работы с оперным и симфоническим репертуаром в России и за рубежом. Он сотрудничал с разными оркестрами и выступал на концертных площадках Европы и СНГ. В Московской областной филармонии рассчитывают, что это поможет в развитии их симфонического коллектива.
Художественный руководитель филармонии Максим Дунаевский отметил, что приход Юровского важен для организации.
"Дмитрий Юровский — представитель известнейшей во всем музыкальном мире, уникальной династии выдающихся дирижеров", — подчеркнул Дунаевский.
По его словам, со всеми ее представителями у него сложились творческие и дружеские отношения, но видеть кого-то из них во главе симфонического оркестра филармонии долгое время оставалось лишь мечтой. Он добавил, что однажды обмолвился об этом желании, и неожиданно оно стало реальностью.
Он указал, что логичным этапом сотрудничества стало участие Юровского в одном из традиционных летних фестивалей Подмосковья "Лето. Музыка. Музей" в качестве художественного руководителя с профессиональным результатом.
Юровский заявил, что для него участие в модернизации оркестра — это важный профессиональный и творческий вызов.
"Участие в формировании фактически нового оркестра — история очень важная, ответственная и волнительная", — сообщил он.
По мнению Юровского, предстоит большой объем работы — как технологической, так и связанной с коммуникацией внутри коллектива и за его пределами. Он рад вместе с коллективом открывать новую страницу Московской областной филармонии.
Одним из ключевых направлений в развитии оркестра станет расширение репертуара и усиление многожанровости программ. В ближайшие годы зрителям Московской области будут доступны не только классические симфонические концерты, но и проекты с камерным и кросс жанровым звучанием, а также форматы фестивалей и образовательные программы для разных возрастных аудиторий, подытожил новый худрук.
Первое выступление симфонического оркестра Московской областной филармонии под управлением Юровского в новом статусе состоится 24 марта в Ногинске, на сцене Московского областного театра драмы и комедии. Солистом программы "Созвучие. Чайковский. Дворжак" выступит виолончелист Борис Андрианов.
 
