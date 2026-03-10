Нового худрука назначили в оркестр Московской областной филармонии

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новым художественным руководителем симфонического оркестра Московской областной филармонии назначен Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Назначение связано с планами министерства развивать профессиональное искусство и поддерживать концертные коллективы Подмосковья.

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов назвал симфоническое направление одним из приоритетных для региона и отметил, что перед оркестром стоит задача выйти на новый уровень.

"Для нас принципиально важно, что в Московской области формируется симфонический коллектив федерального значения, который по уровню исполнительского мастерства и амбициозности задач встанет в один ряд с ведущими государственными академическими оркестрами страны", — приводит пресс-служба слова Кузнецова.

Он добавил, что коллектив станет флагманом, который будет представлять Подмосковье на российской и международной сцене. Назначение является стратегическим шагом, важным для всей музыкальной жизни региона. Министр убежден, что приглашение Юровского возглавить оркестр даст мощный импульс его развитию.

У Юровского есть опыт работы с оперным и симфоническим репертуаром в России и за рубежом. Он сотрудничал с разными оркестрами и выступал на концертных площадках Европы и СНГ. В Московской областной филармонии рассчитывают, что это поможет в развитии их симфонического коллектива.

Художественный руководитель филармонии Максим Дунаевский отметил, что приход Юровского важен для организации.

"Дмитрий Юровский — представитель известнейшей во всем музыкальном мире, уникальной династии выдающихся дирижеров", — подчеркнул Дунаевский.

По его словам, со всеми ее представителями у него сложились творческие и дружеские отношения, но видеть кого-то из них во главе симфонического оркестра филармонии долгое время оставалось лишь мечтой. Он добавил, что однажды обмолвился об этом желании, и неожиданно оно стало реальностью.

Он указал, что логичным этапом сотрудничества стало участие Юровского в одном из традиционных летних фестивалей Подмосковья "Лето. Музыка. Музей" в качестве художественного руководителя с профессиональным результатом.

Юровский заявил, что для него участие в модернизации оркестра — это важный профессиональный и творческий вызов.

"Участие в формировании фактически нового оркестра — история очень важная, ответственная и волнительная", — сообщил он.

По мнению Юровского, предстоит большой объем работы — как технологической, так и связанной с коммуникацией внутри коллектива и за его пределами. Он рад вместе с коллективом открывать новую страницу Московской областной филармонии.

Одним из ключевых направлений в развитии оркестра станет расширение репертуара и усиление многожанровости программ. В ближайшие годы зрителям Московской области будут доступны не только классические симфонические концерты, но и проекты с камерным и кросс жанровым звучанием, а также форматы фестивалей и образовательные программы для разных возрастных аудиторий, подытожил новый худрук.