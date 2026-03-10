Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
16:36 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/khegset-2079739927.html
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн, в ходе брифинга во вторник не... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:36:00+03:00
2026-03-10T16:36:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
пит хегсет
каролин левитт
аббас аракчи
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264110_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f86844fbbedc874ae8b2e97fb7533369.jpg
https://ria.ru/20260310/khegset-2079720418.html
https://ria.ru/20260310/amerika-2079657433.html
https://ria.ru/20260310/khegset-2079715762.html
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, пит хегсет, каролин левитт, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Каролин Левитт, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране

Хегсет на пресс-брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране

© REUTERS / Kevin LamarqueМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Министр обороны США Пит Хегсет . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн, в ходе брифинга во вторник не упомянули удар по школе для девочек в Иране, проведенный, по сообщениям СМИ, США.
В ходе 30-минутного брифинга в Пентагоне ни Хегсет, ни Кейн, не упомянули об атаке, жертвами которой стали не менее 171 школьницы. Единственным комментарием по теме стал ответ на вопрос журналистки, который ей пришлось выкрикивать с задних рядов.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
Вчера, 15:46
"Возлагаете ли вы на кого-то ответственность за удар по школе в Иране?" - прокричала журналистка перед тем, как микрофон передали другому репортеру в первом ряду.
Хегсет в ответ сначала проигнорировал вопрос, ответив на второй, о приоритетах США в плане выбора оружия, а потом решил ответить на первый.
"В отношении вопроса, который выкрикнули с задних рядов, - мы проведем расследование", - сказал глава Пентагона, при этом не упомянув сам инцидент.
На прошлой неделе Хегсет уже заявлял, что Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана. После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что не располагает данными об инциденте, а Трамп заверил, что он расследуется.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Вчера, 11:59
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
Вчера, 15:32
 
В миреИранСШАБлижний ВостокПит ХегсетКаролин ЛевиттАббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
