Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн, в ходе брифинга во вторник не... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
ближний восток
пит хегсет
каролин левитт
аббас аракчи
министерство обороны сша
иран
сша
ближний восток
Глава Пентагона на брифинге не упомянул удар по школе для девочек в Иране
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн, в ходе брифинга во вторник не упомянули удар по школе для девочек в Иране, проведенный, по сообщениям СМИ, США.
В ходе 30-минутного брифинга в Пентагоне
ни Хегсет
, ни Кейн, не упомянули об атаке, жертвами которой стали не менее 171 школьницы. Единственным комментарием по теме стал ответ на вопрос журналистки, который ей пришлось выкрикивать с задних рядов.
"Возлагаете ли вы на кого-то ответственность за удар по школе в Иране
?" - прокричала журналистка перед тем, как микрофон передали другому репортеру в первом ряду.
Хегсет в ответ сначала проигнорировал вопрос, ответив на второй, о приоритетах США
в плане выбора оружия, а потом решил ответить на первый.
"В отношении вопроса, который выкрикнули с задних рядов, - мы проведем расследование", - сказал глава Пентагона, при этом не упомянув сам инцидент.
На прошлой неделе Хегсет уже заявлял, что Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана. После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
сообщила, что не располагает данными об инциденте, а Трамп заверил, что он расследуется.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке
, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля
. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.