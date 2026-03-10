https://ria.ru/20260310/khegset-2079732572.html
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана
Глава Пентагона Пит Хегсет отказался сообщить, на какой стадии находится операция США против Ирана, отметив, что "не ему решать", на каком она этапе. РИА Новости, 10.03.2026
иран
сша
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана
