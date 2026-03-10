Рейтинг@Mail.ru
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана
16:18 10.03.2026
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана
Глава Пентагона Пит Хегсет отказался сообщить, на какой стадии находится операция США против Ирана, отметив, что "не ему решать", на каком она этапе. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:18:00+03:00
2026-03-10T16:18:00+03:00
в мире
иран
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Kevin LamarqueМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет
© REUTERS / Kevin Lamarque
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался сообщить, на какой стадии находится операция США против Ирана, отметив, что "не ему решать", на каком она этапе.
"Не мне решать, это начало, середина или конец", - сказал Хегсет на пресс-конференции, посвященной ходу операции "Эпическая ярость" против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:56
 
В миреИранСШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
