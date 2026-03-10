https://ria.ru/20260310/khegset-2079720418.html
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
Послевоенное устройство Ирана должно учитывать интересы США и исключать угрозу со стороны иранских ракет и возможного ядерного шантажа, заявил во вторник... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
Хегсет: послевоенное будущее Ирана должно отвечать интересам США