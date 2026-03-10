Рейтинг@Mail.ru
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
15:46 10.03.2026
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
Послевоенное устройство Ирана должно учитывать интересы США и исключать угрозу со стороны иранских ракет и возможного ядерного шантажа, заявил во вторник... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:46:00+03:00
2026-03-10T15:46:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет: послевоенное будущее Ирана должно отвечать интересам США

© REUTERS / Kevin LamarqueМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Министр обороны США Пит Хегсет . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Послевоенное устройство Ирана должно учитывать интересы США и исключать угрозу со стороны иранских ракет и возможного ядерного шантажа, заявил во вторник министр войны США Пит Хегсет.
"Мы не будем жить в условиях ядерного шантажа или под угрозой обычных ракет, которые могут быть нацелены на наших людей", - сказал Хегсет на пресс-конференции, посвященной ходу операции "Эпическая ярость" против Ирана.
По его словам, именно этим объясняется выбор целей американской операции, которая "с самого начала направлена на иранские ракетные системы, производство ракет, элементы оборонно-промышленного комплекса и военно-морские силы".
Хегсет подчеркнул, что целью действий США является лишение Ирана возможностей для проецирования военной силы и создания угрозы для американцев и их союзников в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вторник станет самым масштабным днем ударов США по Ирану, заявил Хегсет
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
