https://ria.ru/20260310/khegset-2079715762.html
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 10.03.2026
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе и президент страны Дональд Трамп... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:32:00+03:00
2026-03-10T15:32:00+03:00
2026-03-10T15:49:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
ормузский пролив
земля
пит хегсет
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b13775c29e6d1693fac1640afb6f3384.jpg
https://ria.ru/20260310/proliv-2079595511.html
сша
ормузский пролив
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758803_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_1177720c77b07675fa462b252859c5eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, ормузский пролив, земля, пит хегсет, дональд трамп
В мире, США, Министерство обороны США, Ормузский пролив, Земля, Пит Хегсет, Дональд Трамп
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
Хегсет рассказал о возможностях США по защите судоходства в Ормузском проливе