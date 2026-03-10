Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
15:32 10.03.2026 (обновлено: 15:49 10.03.2026)
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе
Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе и президент страны Дональд Трамп... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
министерство обороны сша
ормузский пролив
земля
пит хегсет
дональд трамп
В мире, США, Министерство обороны США, Ормузский пролив, Земля, Пит Хегсет, Дональд Трамп
Хегсет заявил о возможностях США защитить судоходство в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе и президент страны Дональд Трамп относится к этому очень серьезно.
"Он (Трамп - ред.) очень серьезно относится к состоянию этого пролива. У нас есть возможности, которых нет ни у одной другой страны на Земле, и мы, безусловно, работаем с нашими партнерами в энергетической сфере в рамках всей администрации, чтобы контролировать ситуацию", - сказал Хегсет на брифинге, посвященном операции США против Ирана.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Ормузский пролив направился караван судов
Вчера, 03:45
 
