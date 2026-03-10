https://ria.ru/20260310/khegset-2079710644.html
Иран за последние сутки запустил минимальное число ракет, утверждает Хегсет
Иран за последние сутки запустил минимальное число ракет, утверждает Хегсет - РИА Новости, 10.03.2026
Иран за последние сутки запустил минимальное число ракет, утверждает Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что за последние сутки Иран запустил минимальное с начала конфликта число ракет. РИА Новости, 10.03.2026
