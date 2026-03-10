Рейтинг@Mail.ru
17:16 10.03.2026 (обновлено: 17:41 10.03.2026)
Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlМоджтаба Хаменеи
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного руководителя Ирана, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Уверен, что ваша работа на данном посту будет способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в условиях подлой и неспровоцированной вооруженной агрессии против Ирана", - говорится в телеграмме Медведева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
Вчера, 08:00
Зампред Совбеза убежден, что такая линия, несмотря на внешнее давление, позволит продолжить эффективное сотрудничество Москвы и Тегерана по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
"Желаю вам успехов в ответственной деятельности во главе государства, а иранскому народу - мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет родины", - подчеркнул Медведев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
 
ИранРоссияДмитрий МедведевВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреТегеран (город)Али ХаменеиВладимир Путин
 
 
