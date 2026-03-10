Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного руководителя Ирана, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Уверен, что ваша работа на данном посту будет способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в условиях подлой и неспровоцированной вооруженной агрессии против Ирана", - говорится в телеграмме Медведева.
"Желаю вам успехов в ответственной деятельности во главе государства, а иранскому народу - мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет родины", - подчеркнул Медведев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.