Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного руководителя Ирана, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

"Желаю вам успехов в ответственной деятельности во главе государства, а иранскому народу - мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет родины", - подчеркнул Медведев.