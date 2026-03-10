Рейтинг@Mail.ru
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/katar-2079735235.html
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности - РИА Новости, 10.03.2026
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности
Партнерство Катара с США в сфере безопасности не подвергается сомнению, несмотря на атаки Ирана на американскую базу на его территории, заявил во вторник на... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:24:00+03:00
2026-03-10T16:24:00+03:00
в мире
сша
иран
катар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_572e10a2e49ac159a86e7a19981300b5.jpg
https://ria.ru/20260310/katar-2079704529.html
сша
иран
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41f0354302117b16e2347f0bc721a252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности

МИД Катара: партнерство Катара с США в сфере безопасности не подлежит сомнению

© iStock.com / hasan zaidiВид на порт в Дохе, Катар
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на порт в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Партнерство Катара с США в сфере безопасности не подвергается сомнению, несмотря на атаки Ирана на американскую базу на его территории, заявил во вторник на брифинге для СМИ представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
"Партнерские отношения являются основным сдерживающим фактором и средством предотвращения любых нападений на нашу страну", — отметил он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в свете атак Ирана на американские базы в регионе.
По словам аль-Ансари, когда ситуация выходит из-под контроля, сдерживающие факторы перестают работать.
"Но это не значит, что сдерживающих факторов не должно быть. Необходимо укреплять эти сдерживающие факторы, и именно это мы и пытаемся сделать", — сказал представитель МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
МИД: Катар приветствует любые инициативы для урегулирования в Иране
Вчера, 14:48
 
В миреСШАИранКатарВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала