МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности
Партнерство Катара с США в сфере безопасности не подвергается сомнению, несмотря на атаки Ирана на американскую базу на его территории, заявил во вторник на... РИА Новости, 10.03.2026
МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности
МИД Катара: партнерство Катара с США в сфере безопасности не подлежит сомнению
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Партнерство Катара с США в сфере безопасности не подвергается сомнению, несмотря на атаки Ирана на американскую базу на его территории, заявил во вторник на брифинге для СМИ представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
"Партнерские отношения являются основным сдерживающим фактором и средством предотвращения любых нападений на нашу страну", — отметил он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с США
в свете атак Ирана
на американские базы в регионе.
По словам аль-Ансари, когда ситуация выходит из-под контроля, сдерживающие факторы перестают работать.
"Но это не значит, что сдерживающих факторов не должно быть. Необходимо укреплять эти сдерживающие факторы, и именно это мы и пытаемся сделать", — сказал представитель МИД.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.