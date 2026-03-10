МИД Катара рассказал о партнерстве с США по безопасности

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Партнерство Катара с США в сфере безопасности не подвергается сомнению, несмотря на атаки Ирана на американскую базу на его территории, заявил во вторник на брифинге для СМИ представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

"Но это не значит, что сдерживающих факторов не должно быть. Необходимо укреплять эти сдерживающие факторы, и именно это мы и пытаемся сделать", — сказал представитель МИД.